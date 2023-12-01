Tandırdan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te ısınmak için yakılan odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ısınmak için yakılan odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Ayşe Doğan, evde yalnızken ısınmak için yakılan odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen oğlu ve gelini, yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve kalp rahatsızlığı da bulunduğu öğrenilen yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşe Doğan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.