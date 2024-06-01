Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılamaz hale getirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın depo alanında çıkan yangın, depoyu kullanılamaz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılmaz hale getirdi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde apartmanın altında bulunan tandırdan yükselen alevler, depoyu kullanılamaz hale getirdi.
Yangın, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 8. Sokakta bulunan apartmanın depo alanında meydana geldi. Depoda bulunan tandırdan alevler yükselmeye başladı. Alevleri kontrolden çıkınca, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.