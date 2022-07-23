Tamire giden LPG'li otomobil alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arızası nedeniyle tamire götürülen LPG'li otomobilde yangın çıktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arızası nedeniyle tamire götürülen LPG'li otomobilde yangın çıktı.
Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Seyreksakal, 59 YT 296 plakalı otomobilini marş motorundaki arıza nedeniyle ustaya götürmek için yola çıktı. Seyir halindeyken aracın motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark ederek araçtan atlayan sürücü Seyreksakal, vatandaşlardan yardım istedi. Alev alev yanan LPG'li otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aykut Seyreksakal'ın tamire götürmek için yola çıkardığı yanan aracı kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa