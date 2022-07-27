Tamirden çıkan İETT otobüsü tünelde alev aldı: Faciadan dönüldü

Sultangazi'de tamirden sonra deneme sürüşü yapılan İETT otobüsünde tünelde yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini görünce kendilerini can havliyle dışarı atan sürücü ve 9 yaşındaki oğlu ölümden dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Sezici, 34 DZ 2362 plakalı İETT otobüsünü tamirden sonra test sürüşü yapmaya çıktı. Bir süre sonra tekleyen araçtan tünelde dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıktığını fark eden Sezici, yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Hasan Sezici'yle birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Araçta zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Faciadan dönülen olayda itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, otobüs adeta demir yığınına döndü.

Olay anını anlatan Hasan Sezici, "Araba yapıldıktan sonra deneme turuna çıktım. Dolanıyordum. Yavaşladı burada. Yangın çıkmaya başladı. Tüpü aldım ama patlama oldu. Korktum. itfaiye geldi. Yangın söndürdüler" dedi. - İSTANBUL