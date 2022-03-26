Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

GEREDE, BOLU (İHA) - Bolu'da kendisine ait işyerinin çatısını tamir ettiği sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 16.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait mobilya ve dekorasyon dükkanında çatı tamiratı yapan Suat Karslıoğlu (37), çatıda kırık oluşması üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Karslıoğlu'nu kanlar içinde yerde gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Karslıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Suat Karslıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU