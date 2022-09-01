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Tamir için getirilen tabancada kalan mermiyle bacağından yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da, kendisine tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada içinde kalan mermiyle bacağından vurulan av bayisi sahibi yaralandı.

Bolu'da, kendisine tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada içinde kalan mermiyle bacağından vurulan av bayisi sahibi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir av bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av bayisi işleten Coşkun B., kendisine tamir için getirilen kuru sıkı tabancayı kontrol ettiği sırada tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Coşkun B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tabancayı tamir için getiren ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, "Ben şarjörü boşaltmıştım. İçinde mermi kalmış. Oynarken patladı. Demek ki namluda mermi varmış" dedi. Yaşlı adam ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(Faruk Çidem - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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