Tamir Edilen Otomobil Test Sırasında Alev Aldı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde motoru tamir edilerek yenilenen otomobil, sahibi tarafından test edilirken alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.O., motorunu yeni yaptırdığı ve tamircilerin kendisine teslim ettiği otomobilini tarlasında test etmek istedi. Bu sırada otomobilin ön kısmından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine kendini otomobilden dışarı attı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını tarlaya sıçramadan kontrol altına alıp, söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.