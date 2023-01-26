Talihsiz bebeği son yolculuğuna polis ve belediye işçileri uğurladı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın merkez Fatih Mahallesinde bir sırt çantası içerisinde cesedi bulunan talihsiz bebeği, 2 belediye işçisi ve 3 polis toprağa verdi.

Dünyaya geldiği andan itibaren anne ve babası tarafından bir sırt içerisinde tarlada ölüme terk edilen talihsiz bebek, sessizce geldiği dünyadan sessizce ayrıldı. Henüz ismi bile konmayan talihsiz bebeğin toprağa verilmesi sırasına 2 belediye işçisi ve 3 polisten başka hiç kimsenin olmaması yürekleri burktu. - UŞAK