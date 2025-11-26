Taliban'dan Genel Af: 3 Bin 204 Mahkum Serbest Bırakıldı

Afganistan Yüksek Mahkemesi, Taliban yönetiminin ülke genelinde ilan ettiği genel af kapsamında 3 bin 204 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.

Afganistan'daki Taliban yönetimi, ülke genelindeki cezaevlerinde bulunan tutuklular için genel af ilan etti. Afganistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir delegasyonun Yüksek Mahkeme Şurası'nın emirleri doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ve böylece af kapsamında 3 bin 204 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, uygun görülen 4 bin 317 diğer mahkumun cezasında indirim uygulandığı aktarıldı. - KABİL