Tali yoldan çıkan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Tali yoldan çıkan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tali yoldan çıkan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana caddeye çıkan 41 ES 396 plakalı Peugeot marka otomobile, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Bağdat Gebze 3. Sayfa Yerel Haberler

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