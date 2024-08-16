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Tali yoldan çıkan otomobile minibüs çarptı: 4'ü çocuk 8 yaralı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan aniden çıkan otomobile minibüs çarptı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tali yoldan çıkan otomobile minibüs çarptı: 4'ü çocuk 8 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da aniden tali yoldan ana yola çıkan otomobile minibüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı İsmailağatol köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyden geçen anayoldan Yeşilova beldesi istikametine seyreden E.B. yönetimindeki 50 AAH 832 plakalı Volkswagen marka minibüs, köyün tali yolundan aniden ana yola çıkan E.D. idaresindeki yabancı plakalı BMW marka otomobile ortadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otomobilde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan M.O. ve E.B.T. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarmanın geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Aksaray trafik Çocuk Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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