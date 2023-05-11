Talaşlar tutuşunca mobilya atölyesinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tutuşan talaşlar mobilya atölyesinde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karadenizliler Mahallesi Akkol Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşan talaşlar yangın çıkardı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Öte yandan, olay sırasında atölyede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ