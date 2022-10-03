Talaş makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda talaş makinesinin içine düşen genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda talaş makinesinin içine düşen genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Olay 23.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Çağdaş Tükenmez (19), talaş makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Makine içinde sıkışan gencin, cansız bedeni İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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