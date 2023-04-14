Taksiyi çalan şüpheliler yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde taksiyi çalan şüpheliler ekiplerin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 67 T 0193 plakalı 42 yaşındaki E.Ç. isimli taksi şoförü, Soğuksu semtinde B.A. (19) ve E.T. (18) isimli gençleri taksisine aldı. E.Ç.'nin kullandığı 67 T 0193 plakalı taksinin lastiği patladı. Şoför lastiği değiştirmek için çıktığı esnada B.A ve E.T. taksiyi alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından sabah saatlerinde 67 T 0193 plakalı taksi Acılık semtinde park halinde bulundu. E.Ç. isimli taksi şoförünün şikayetçi olmasının ardından hırsızları yakalama çalışması başlatıldı. Asayiş Hırsızlık Bürosu ekipleri gençleri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar ilk beyanlarında bahse konu araç şoförüyle tanışarak alkol aldıklarını, Kilimli ilçesine gezmeye gittiklerini, bu esnada aracın lastiğinin patladığını, ancak tamir edemediklerini araç şoförünü evi Kilimli'de olduğu için indirdiklerini ve aracı alarak Acılık Sanayisi'ne tamir amaçlı getirdiklerini ve burada bıraktıklarını söyledi. - ZONGULDAK