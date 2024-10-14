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Taksiyi Bıçakla Gasbetti, Kaçırma Planı Fiyaskoyla Sonuçlandı

Taksiyi Bıçakla Gasbetti, Kaçırma Planı Fiyaskoyla Sonuçlandı
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Ankara'dan Kırıkkale'ye giden iki genç, bıçakla taksi şoförünü tehdit ederek gasp etti. Kız kaçırma planı yaptıkları öne sürülen zanlılar, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ankara'dan bindikleri ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden ve kız kaçırma planı yaptıkları öne sürülen iki genç, polis tarafından Kırıkkale'de yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan ticari taksiye binen S.P. (19) ve yabancı uyruklu A.E.A. (19), Elmadağ ilçesine geldiklerinde sürücüden Ağrı'ya gitmesini istedi. İddiaya göre, şahıslar bu yolculuğu bir kız kaçırma planı için yapmak istediklerini belirtti. Ancak şoför bu talebi reddedince, iki genç bıçak göstererek şoförü tehdit etti. Şüpheliler, daha sonra taksiyi ve şoförün cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.

Taksi şoförü F.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, taksinin Kırıkkale'nin Delice ilçesi yakınlarında olduğunu belirledi. Kısa sürede harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksiyi Delice ilçesindeki uygulama noktasında durdurarak şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. ve A.E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 19 yaşındaki S.P.'nin daha önce "kasten yaralama, yağma ve hırsızlık" gibi 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Gasp edilen ticari taksi ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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