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Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

3. Sayfa Haberleri

Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Eyüpsultan'da seyir halindeki taksinin arkasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki taksinin arkasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Taksinin arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler adeta ölüme davetiye çıkardı. Onların bu tehlikeli yolculuğunu bir sürücü saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Patenli gençlerden biri kendisini görüntüleyen sürücüyü telefonuyla kayda almaya çalıştı. Dengesini sağlamakta güçlük çeken genlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, sürücü ise tehlikeli hareketler sergileyen gençlere "Çek çek" diye seslendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan 3. Sayfa Haberler

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