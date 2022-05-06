Taksiye binen yolcu 'Bayram harçlığı' şoku ile karşılaştı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir taksiye binen kadınlar, yolculuk bitiminde "Bayram harçlığı" şoku yaşadı. Fazla yolcu aldığını, bu nedenle taksimetre ücretinin üzerine 10 TL harçlık yansıttığını söyleyen şoför, yolcular ile yaşanan kısa süreli tartışma sonunda olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddialara göre taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin bayram harçlığı istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Taksiye normalde 4 kişinin bindiğini fakat iyilik yapıp 5 kişilik grubu aldığını ve bu nedenle bayram harçlığı istediğini belirten şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL'yi de ödeyen kadınlar 'Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa