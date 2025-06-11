Taksinin Motosikletli Kuryeye Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

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Samsun'da bir ticari taksinin motosikletli bir kurye ile çarpıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada kurye ağır yaralanırken, hastaneye kaldırıldı.

Taksinin motosikletli kuryeye çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da ticari taksinin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi ile Dr. Kamil Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Durmuş'un kullandığı 55 T 0075 plakalı ticari taksi, bir lokantada kurye olarak çalışan Ertan Ardıç idaresindeki 40 KG 084 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertan Ardıç, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ardıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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