Taksinin güneşliğindeki parayı böyle çaldı, fark edildiğini anlayınca kaçtı

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiye binen kadın, araç sürücüsü bagaja yöneldiği sırada güneşlikte bulunan parayı aldı. Parasının çalındığını gören taksi sürücüsü ise kadına rahatsız olduğunu söyleyip parasını geri isterken o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 8 Eylül günü Basmane semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özer Yücedağ yönetimindeki taksiye binen bir kadın, inmek istediğini ve bagajdaki eşyasını almak istediğini sürücüye belirtti. Taksi sürücüsü bagaja yöneldiği sırada güneşlikte para olduğunu gören kadın, güneşliği indirip yaklaşık 500 lira parayı alarak cebine koydu. Bagaja yönelen sürücü o esnada paranın alındığını görerek kadından parasını geri istedi. Parayı çaldığını inkar eden kadın, karakola gitmek istediğini söyleyerek araçtan inip kayıplara karıştı. Kısa bir süre önce ameliyat olduğu için pansumanlı olduğu öğrenilen taksi sürücüsü Özer Yücedağ ise, kadının peşinden gidemedi ve daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay anı araç kamerasında

Hırsızlık anı ise takside bulunan araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araçtan indiği esnada kadının güneşliğe yönelip parayı alma anı yer aldı. Parası çalınan sürücünün ise kadına paranın çalındığını gördüğünü söylemesi, rahatsız olduğunu belirterek parasını istemesi, kadının ise inkar ederek karakola gitmek istediğini söylediği diyaloglar görüntülendi.

Daha önce de hırsızlık olaylarına karışmış

Öte yandan görüntülerin incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelisinin İlknur U. olduğu, daha önce Balçova'daki binaların jeotermal bağlantılarını sökmek isterken suçüstü yakalandığı ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"Ailesi paramı getirirse şikayetçi olmayacağım"

Hırsızlık olayına maruz kalan taksi sürücüsü Özer Yücedağ ise olay anını anlatarak, şüphelinin kendisi veya ailesi tarafından parasının getirilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Yücedağ, "Bir vatandaşı almıştım taksiye. İndireceğim zaman bagaja yöneldiğimde orada bir hareketlilik olduğunu fark ettim. Baktım güneşliği indirip oradaki parayı alıyor. Ben ameliyatlı olduğum için sağa sola dönemiyorum, paramı da oraya koyuyorum. Kendisi de benim paramı aldı gitti. Ben rahatsız olduğumu, ameliyat olduğumu bildirdim kendisine. Ona rağmen bana 'Karakola gidelim. Ben de para filan yok' dedi ve kaçtı gitti. Ben de rahatsız olduğum için peşinden koşturamadım. Ailesi ya da kendisi gelip benim paramı geri verirse ben kimseden şikayetçi olmayacağım. Sosyal medyada da görüntüleri gördükten sonra yardım etmek isteyen vatandaşlarımız olmuş sağ olsunlar. Ama ben kimseden yardım istemiyorum. Sadece ailesi gelip zararımı karşılasın, başka bir şey istemiyorum. Ben rahatsızlığımdan dolayı 3 sene yattım. 7 defa omurilik operasyonu geçirdim. 6-7 aydır taksiye çıkarak kendi paramı kendim kazanıyorum. Bu halde çalışarak kazandım paramı. Çalan kişinin ailesi getirip hakkımı versin yeter benim için" diye konuştu.