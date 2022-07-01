Taksimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı. Pazarlık yaptığı yolcuyla giderken, denetim noktasını gören taksi şoförü taksimetresini açtı. Polisin dikkatinden kaçamayan ve yakayı ele veren taksi şoförü, "Bu bana ders oldu" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymayan ve belgeleri eksik olan sürücülere ceza yağdı. Yol ortasında yolcusunu indiren bir taksi şoförüne idari para cezası uygulandı. Taksi şoförü cezaya itiraz edip, kural ihlali yapmadığını savundu. Polis memuru 58'inci maddeye aykırı harekette bulunduğu için cezai işlemi uyguladı.

Trafik akışına engel olan ve yol ortasında yolcu bindiren taksi şoförüne idari para cezası uygulandı. Cezai işleme itiraz eden taksi şoförü,"500 tane araba yatıyor orda. Git bak sağ taraf araba dolu" dedi.

Polisin uyarılarına kulak tıkayan taksi şoförü, "Nerden alacağız? Taksici buradan yolcu alır diye bir yer mi var?" şeklinde konuştu. Polis memurunun dinleyeceksen anlatayım sözüne, taksi şoförü, "Dinlemeyeceğim" şeklinde cevap verdi.

"Bir tane ceza puanı bulsun ehliyetim de bu işi bırakacağım"

İtirazlarına devam eden taksi şoförü, "Orda durup, yolcu aldım diye yazıldı. Başka bir şey değil. Bin tane araba var. Bir sürü çakal var. Bir sürü hırsızı var. Onlarla uğraşsınlar. Bizimle değil. 40 senedir bu işi yapıyorum bir lokma haram boğazımdan geçmedi. Bir tane ceza puanı bulsun ehliyetim de bu işi bırakacağım" dedi.

"Bırakın yaya yolunu, önünüzden geçen yayaları dahi görmüyorsunuz"

Denetim noktasına yaklaştığı esnada seyir haldeyken telefonla konuşan taksi şoförü polisin dikkatinden kaçmadı. Taksi şoförüne seyir haldeyken telefonla konuşmak suçundan 427 Türk Lirası para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden taksi şoförü ile polis memuru diyalog yaşadı. Polis memuru taksi şoförüne, "Yaya yoluna yakın yerdesiniz. Karşıdan karşıya geçmek üzere olan yayalar var. Elinizde telefon seyir haldesiniz. Yayaları dahi görmüyorsunuz. Bırakın yaya yolunu, önünüzden geçen yayaları dahi görmüyorsunuz. Şuan hala yapmış olduğunuz hatayı savunmaya çalışıyorsunuz" dedi.

"Bu bana ders olsun. Bir daha taksimetreyi açarım"

Pazarlık yaparak aldığı yolcuyla seyir haldeyken, denetim noktasını gören taksi şoförü taksimetresini açtı. Durdurulan taksi şoförünün yaptığı uyanıklık polisin gözünden kaçmadı. Bir süre cezaya itiraz eden taksi şoförü, yolcunun da itiraf etmesiyle cezayı kabullendi.

Cezayı kabullenen taksi şoförü, "Bu bana ders olsun. Bir daha taksimetreyi açarım" dedi.

"Gelmiş olduğun takdirde cezayı uygularım"

Polisin kendisini tanıdığını söyleyen ve bugüne kadar böyle bir şey yapmadığını söyleyen taksi şoförü cezadan kaçmak istedi. Taksi şoförü polis memuruna, "Sen beni çok çevirip evrağıma bakıyorsun. Şu ana kadar sana böyle bir şeyle geldim mi?" dedi. Polis memuru taksiciye, "Gelmiş olduğun takdirde cezayı uygularım. Prosedür neyse o. Şu anda da bunu yapıyorum" dedi. Taksi şoförüne 888 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Denetimde, 20 araca levha ve işaretlere uymamaktan 3 bin 920 Türk Lirası, 15 araca yol ortasında indi-bindi yapmaktan 2 bin 940 Türk Lirası para cezası uygulanırken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa