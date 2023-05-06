- Taksim Meydanı dilencilerle doldu Turistleri rahatsız eden dilencilerden esnaf şikayetçi Taksim Meydanı'nda sayısı artan dilenciler bir sorun olmaya devam ediyor.

- Taksim Meydanı dilencilerle doldu

Turistleri rahatsız eden dilencilerden esnaf şikayetçi

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda sayısı artan dilenciler bir sorun olmaya devam ediyor. Çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler turistlerden para istiyor ve çevre esnafını rahatsız ediyor.

Taksim Meydanı'nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler, yerli ve yabancı turistlerden para isteyerek bir sorun olmaya devam ediyor. Meydandaki kafelerde oturan kişilerden para isteyen dilenciler çevre esnafının işini de engelliyor.

Konuyla ilgili konuşan esnaf Alaattin Yılgın "Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşterilerle ilgilenirken bir anda oraya geliyorlar, müşteriler de rahatsız oluyor, kaçıyor. Taksim Meydanı'nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor" dedi.