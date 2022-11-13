Güvenlik kameralarına yansıdı İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlama anı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı anlar yer aldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 38 kişinin yaralandığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlama bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yolda yürüdüğü bir anda patlamanın yaşandığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Yaşanan patlamada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.