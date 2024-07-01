Taksim'de Yavru Serçe Kurtarıldı

Taksim'de yavru serçe çeşme üzerinde yer alan kuş evindeki yuvasından yere düştü. Polis ekipleri serçeyi güvenli bir alana alırken, itfaiye de yuvasına geri bıraktı. Anne serçenin yerdeki yavrusunu beslemeye çalıştığı anlar duygusal görüntülere sahne oldu.

Taksim Meydanı'ndaki çeşme üzerinde yer alan kuş evinde yaşayan bir yavru serçe yuvadan aşağıya düştü. Yerden kalkamayan ve çaresizce çırpınan yavru serçenin başından annesi bir an olsun ayrılmadı. Yavrusu için su ve yemek arayan anne serçe daha sonra yerdeki yavrusunu kendi ağzıyla beslemeye başladı. Anne serçe ve yavrusunun görüntüsü duygusal anlara sahne oldu. Yavrunun çırpınışlarına kayıtsız kalamayan polis memurları yuvaya erişemeyince bir karton yardımıyla yavruyu bulunduğu yerden daha güvenli bir yere taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru serçeyi yuvasına bıraktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin seferberliği ile yavru serçe kurtarıldı. - İSTANBUL