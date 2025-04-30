Taksim'de Yasadışı Gösteri Çağrısı: 8 Şüpheli Yakalandı

Sosyal medyada '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığı altında Taksim Meydanı'nda yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Nisan tarihinde sosyal medyadan '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığı altında paylaşım yapıldığı tespit edildi. Taksim Meydanı'nda yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoda yer alan 8 şüpheli ile aynı paylaşımı tekrar paylaşan 3 farklı sosyal medya hesabının kullanıcı veya yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL