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Taksim'de Yasadışı Gösteri Çağrısı: 8 Şüpheli Yakalandı

Taksim'de Yasadışı Gösteri Çağrısı: 8 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı gösteri yürüyüşü çağrısı yapan 8 kişi yakalandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığı altında yapılan paylaşımlar incelendi.

Sosyal medyada '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığı altında Taksim Meydanı'nda yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Nisan tarihinde sosyal medyadan '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığı altında paylaşım yapıldığı tespit edildi. Taksim Meydanı'nda yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoda yer alan 8 şüpheli ile aynı paylaşımı tekrar paylaşan 3 farklı sosyal medya hesabının kullanıcı veya yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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