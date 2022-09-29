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Taksim'de ticari taksilere ceza yağdı

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Taksim'de ticari taksilere ceza yağdı Belediye ruhsatı kapalı olan taksicilere 7 bin 292 TL para cezasıİSTANBUL Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik yapılan denetim gerçekleşti.

Taksim'de ticari taksilere ceza yağdı

Belediye ruhsatı kapalı olan taksicilere 7 bin 292 TL para cezası

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik yapılan denetim gerçekleşti. Uygulamada, taksimetre açmadığı ortaya çıktı. Şoföre 888 TL, belediye ruhsatı kapalı olduğu anlaşılan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda dün taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde taksilerin belgeleri, yolcu kapasiteleri, sürücülerin emniyet kemeri ve taksimetreleri tek tek kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförüne ise 196 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan bir taksi şoförünün taksimetre açmadığı ortaya çıktı. Şoföre 888 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda denetim noktasında durdurulan ve ruhsatı kapalı olduğu ortaya çıkan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulandı.

"Dalgınlığıma geldi"

Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan taksi şoförü, "Abi emniyet kemerinden yedik. Valla fark etmedim. Arabayı park ettik. Dalgınlığıma geldi. Bagaj indirmiştim. 196 TL ceza yazmış memur bey" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - 3. Sayfa

Taksim 3. Sayfa Haberler

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