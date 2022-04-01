Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı

Taksim'de gerçekleştirilen denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen 74 taksi sürücüsüne toplam 21 bin 474 Türk Lirası ceza kesilirken, 4 adet araç da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kısa mesafe yolcu seçme, turist seçme, taksimetre açmama gibi konulara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde taksicilerin belgeleri de kontrol edildi. Belgeleri eksik olan kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bir ticari taksi sürücüsünün belgelerinin eksik olduğu belirlendi. Hatalı olduğunu kabul eden taksi sürücüsü cezadan kurtulamadı. Kurallara uymadıkları belirlenen 74 taksi sürücüsüne toplam 21 bin 474 Türk Lirası ceza kesilirken, 4 adet araç da trafikten men edildi. - İSTANBUL