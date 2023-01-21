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Taksim'de ticari taksi denetimi

3. Sayfa Haberleri

Taksim'de ticari taksi denetimi

Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde iki taksi şoförüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

İki taksi şoförüne para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde bir taksi şoförüne araç kullanırken telefon kullandığı için 951 TL, başka bir taksi şoförüne ise ters yönden giriş yaptığı için 436 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim 3. Sayfa Haberler

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