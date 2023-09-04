Taksim'de Motosikletle Ters Yönde Seyreden Şahıs Dehşet Anlarına Neden Oldu

Taksim'de motosikletle ters yönde seyreden bir şahıs, önündekilerden korna çalarak yol isteyince ortam gerildi. Şahıs, kendisini deviren adamı otomatik silahla bacağından vurdu. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırganın 44 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim'de motosikletle ters yönde seyreden şahıs önündekilerden korna çalarak yol isteyince ortalık karıştı. Şahıs kendisini devirip yere düşüren adamı otomatik silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalanan şahsın 44 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Husumetlileri olduğu için otomatik silah taşıdığını söyleyen saldırgan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kullandığı motosikletin ise çalıntı ve plakası olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra 1'i kadın 2 arkadaşıyla içeriden çıkan Burak K. (25) yolda yürümeye başladı. O esnada motosikletle ters yöne giren kasklı bir şahıs, arkadaş grubunun arkasına yaklaştı.

Yol isteme kavgasında otomatik silah çekti

Şahıs ardından gruba motosikletle hafif şekilde dokunup korna çaldıktan sonra sözlü olarak yol isteyip onları sıkıştırdı. Bunun üzerine grup ile şahıs arasında önce sözlü olarak tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine grubun ittiği şahıs motosikletten yere düştü. Yaşanan arbedede şahıs, çantasından otomatik silah çıkartarak Burak K.'ya ateş açtı.

Beyoğlu Asayiş polisi suçüstü yakaladı

Şahıs ardından yokuş aşağıya koşarak kaçmaya başladı. O esnada sokakta görev yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan Salih Y.'yi (27) kaçamadan suçüstü kıskıvrak yakaladı. Etkisiz hale getirilen şahıs, elindeki silaha el konularak gözaltına alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Motosiklet çalıntı ve plakasız çıktı

Saldırında bacağından yaralanan Burak K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan Burak K.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada olayın yol isteme tartışmasından ötürü yaşandığını belirledi. Ayrıca saldırgan şahsın kullandığı motosikletin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi.

44 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan Salih Y.'nin husumetlileri olduğu için otomatik silah taşıdığını ve şahsı kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Suç kaydının 44 olduğu öğrenilen Salih Y., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL