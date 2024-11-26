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Taksim'de İzinsiz Yürüyüş Denemesi: 169 Gözaltı

Taksim'de İzinsiz Yürüyüş Denemesi: 169 Gözaltı
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen 169 kişi gözaltına alındı. Polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

Karaköy ve Şişhane'den Taksim'e izinsiz yürümek isteyen 9'u erkek 169 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğince Beyoğlu'nda yapılacak yürüyüşlerin yasaklanmasının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba, polis ekipleri barikat kurarak önlem aldı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan bir grup kadın, polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Polis ekipleri izinsiz gösteri yapan eylemcilere müdahale etti. Eylemcilerden 9'u erkek 169 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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