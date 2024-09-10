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Taksim'de Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

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Taksim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada şüphelilerin kimlik sorgulaması yapılırken araçlar ise didik didik arandı.

İSTANBUL (İHA) – Taksim'de polis ekipleri tarafından helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada şüphelilerin kimlik sorgulaması yapılırken araçlar ise didik didik arandı.

Taksim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından helikopter destekli "Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya, Trafik Denetleme Şube, Beyoğlu Güvenlik Büro, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelenirken araçların içi didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı. 4 sürücüye 'süresi biten ehliyetle araç kullanma' veya 'ehliyetsiz araç kullanma' nedenleriyle para cezası kesilen uygulamada, bir midibüs sürücüsüne de hatalı "U" dönüşü yaptığı gerekçesiyle para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Güvenlik İstanbul 3-sayfa trafik Taksim Güncel Polis

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