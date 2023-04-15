Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim'de asayiş ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli 'Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan ve belediye ruhsatı bitmiş olmasına rağmen çalışan bir taksi trafikten men edilirken, muayenesi olmayan bir başka aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayiş ve güvenin sağlanması için 'Huzur uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamanın gerçekleştirildiği yerlerden Taksim'de yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak arandı. Uygulamaya takılan bir taksinin belediye ruhsatının sona ermiş olmasına rağmen kaçak olarak çalıştığı belirlendi. Taksi sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi. Öte yandan, araç muayenesini yaptırmadığı tespit edilen başka bir sürücüye ise 951 TL para cezası kesildi.

Kent genelinde uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL