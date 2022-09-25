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Taksim'de hafta sonu yoğunluğu

3. Sayfa Haberleri

- Taksim'de hafta sonu yoğunluğu İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

- Taksim'de hafta sonu yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

İstanbul'da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken güneşli havaya rağmen bazı vatandaşların yanlarında mont ve şemsiye taşıdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - 3. Sayfa

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim 3. Sayfa Haberler

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