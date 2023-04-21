Taksim'de bayram öncesi huzur uygulaması Taksim'de bayram öncesi asayiş ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli 'Huzur' uygulaması yapıldı.

Taksim'de bayram öncesi huzur uygulaması

İSTANBUL - Taksim'de bayram öncesi asayiş ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli 'Huzur' uygulaması yapıldı.

Taksim'de, bayram öncesi asayiş ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleşti. Denetim noktasında durdurulan araçlar ve şahıslar didik arandı. Şüpheli araçlar narkotik köpeklerle arandı.