- Taksim'de 10 yaşındaki kız turistlerin çantasını çalarken suçüstü yakalandı

Muhabirin küçük kıza, "neden çaldın" sorusuna akıl almaz cevap: "Dayı sen sor diye aldım"

İSTANBUL - Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yakaladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Turistler çantanın çalındığını fark etmezken olay yerinde bulunan B Bölge Güven Timleri Amirliği ekipleri durumu fark ederek küçük kızı suçüstü yakaladı. Öte yandan Rus turistler, sivil polislerin elinde çantayı fark edince polisleri hırsız zannetti. Rus turist ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından durum anlaşılınca polis ekiplerinden çantayı aldı. Hırsız küçük kız, muhabirin, "Neden turistin çantasını aldın?" sorusu üzerine "Dayı sen sor diye aldım" şeklinde cevap verdi. Yakalanan kız çocuğu ve çantası çalınan turist aile işlemler için Güven Timleri Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hırsız küçük kızın çok sayıda suç dosyasının olduğu ve işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

(YEÇ-SK-ÖFA