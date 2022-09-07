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Takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da ticari takside skank maddesi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da ticari takside skank maddesi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Duruşehir mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Motosikletli Yunus ekipleri şüphe üzerine durdurdukları ticari takside 195 gram skank maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili takside yolcu olarak bulunan K.T. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.T. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu ancak içmek için bulundurduğu ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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