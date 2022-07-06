Takside fenalaşan kadın yaşamını yitirdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde Özbekistan uyruklu bir kadın, evine gitmek isterken fenalaştığı takside yaşamını yitirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Özbekistan uyruklu bir kadın, evine gitmek isterken fenalaştığı takside yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, olay Altınkum İkizçay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Bekjanova Khurshıda isimli kadın sağlık kabininde oksijen tedavisi aldıktan sonra ticari taksi ile evine gitmek isterken fenalaşarak bindiği takside yaşamını yitirdi. Özbekistanlı kadının yapılan araştırmada, KOAH ve bronşit hastalığı bulunduğu ve solunum yetmezliği nedeniyle daha öncesinde de sağlık kabinine gelerek hizmet aldığı ileri sürüldü. Polisin savcılık talimatı doğrultusunda olayla ilgili incelemesi sürüyor. (Bekir Terzioğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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