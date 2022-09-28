Taksiciyi darp edip parasını aldılar, gazinoda dayak yediler

Karabük'te bir ticari taksiye müşteri olarak binen iki şüpheli, indikleri sırada taksiciyi darp edip zorla parasını aldı.

Karabük'te bir ticari taksiye müşteri olarak binen iki şüpheli, indikleri sırada taksiciyi darp edip zorla parasını aldı. Gece kulübüne giden şüpheliler burada da hesap konusunda çalışanlarla tartışarak darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.30 sıralarında Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşandı. İlçede ticari taksi işleten S.K., Karabük merkezden aldığı iki müşteriyi Yenice'de bulunan bir gazinoya getirdiğini; iki şüphelinin indiği esnada zorla bir miktar parasının gasp edildiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin Y.D. ve Ç.U. olduğunu tespit etti. Taksici S.K. şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Öte yandan gazinoya giden iki şüphelinin, burada hesap konusunda çalışanlar ile tartıştıkları ve mekanda darp edildikleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı. - KARABÜK