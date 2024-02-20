Üye Girişi
Haberler

Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisine el atan yolcuya "Aracımı kapattım" diyen taksi şoförünün sırtına makas saplayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisine el atan yolcuya "Aracımı kapattım" diyen taksi şoförünün sırtına makas saplayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam Konak ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinden bu yana direksiyon sallayan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37), kahvehane önünde dururken kendisine el atıp taksiye binmek isteyen yolcuya "Aracımı kapattım" cevabını verdi. Çay ocağından çıktığında Mehmet D. (32) ile karşılaşan Aksakallı, kendisine küfrettiğini duyduğu şahıs ile tartıştı. Çıkan arbedede şüpheli, elinde bulunan makası taksi şoförü Serkan Aksakallı'nın sırtına sapladı.

Tutuklandı

Aksakallı, kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Aksakallı, Sosyal Bilimler Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli Mehmet D., ise polislerce gözaltına alındı. Hastanede tedavisi gerçekleştirilen Aksakallı, taburcu olmasının ardından Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Mehmet D.'den şikayetçi oldu. Zanlı, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici o anları anlatmıştı

Yaşadığı anları anlatan Aksakallı, "Çay ocağının önünde dururken bir vatandaş el atıp 'Boş musun?' diye sordu. Ben de aracımı kapattığımı söyledim, ardından içeriye girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00'de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum. O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. Ben de o esnada, kardeşim bana mı küfür ediyorsun, dedim. Elinde de makasla küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun, dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu" ifadelerini kullanmıştı.

"Devletimizden bu konuda bir önlem istiyoruz" diyen Aksakallı, "Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor '2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız' dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür" diye konuşmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Caillou hangi kanalda 2024? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman 2024? 20 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Epstein olayı nedir? Epstein adasında neler yaşandı? 20 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar son fragman yayınlandı mı 20 Şubat Salı? 20 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte
title