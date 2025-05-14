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Taksiciler İBB Mağduriyetini CHP Binasında Protesto Etti

Taksiciler İBB Mağduriyetini CHP Binasında Protesto Etti
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İBB tarafından mağdur edildiklerini belirten 8+1 taksici esnafı, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde düdüklü eylem yaparak haklarını talep etti. Eylemde, taksicilerin aileleri de yer aldı ve CHP yetkilileri, yaşanan mağduriyetin Haziran'daki UKOME toplantısında ele alınacağını bildirdi.

İBB mağduru taksicilerden CHP İl Başkanlığı binası önünde düdüklü protesto

İSTANBUL - İBB tarafından mağdur edildiklerini belirten 8+1 taksici esnafı, haklarını aramak için CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde düdüklü eylem yaptı.

İstanbul Büyük Şehir tarafından mağdur edildiklerini öne süren 8+1 taksici esnafı, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto düzenledi. Taksileriyle birlikte CHP binasına gelen esnaf, burada oturma eylemi yaparak düdük çaldı ve haklarını talep etti. Eyleme taksicilerin aileleri de katıldı. Eylemin ardından bazı taksiciler parti binasına girerek partililer ve il başkan yardımcılarıyla görüştü. Görüşmede yetkililer, 8+1 taksici esnafının yaşadığı mağduriyetin Haziran ayında yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınacağını belirtti. Bunun üzerine taksiciler dağıldı.

"Hakkımızı istiyoruz"

8+1 sözcüsü Bünyamin Acar, "Madem mağduriyet varsa bu mağduriyetin çözümünü hakkını istemek bizim de hakkımız. İnsansak hakkımız. Daha fazla bunu ertelemeyin geciktirmeyin. Buradaki tek talebimiz 8 +1'lerin 4 + 1'e dönmesidir. Bin 38 nasıl döndüyse daha önceki UKOME'lerde 717 aracın da dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Esnaf temsilcileriyle hala oturulmuş bir masa yok"

8+1 grup temsilcisi Ramis Yılmaz ise, "11 Kasım 2022 tarihinde bir karar alındı. İstanbul'a bin 803 tane ticari minibüsün raylı sistemlerde mağdur olduğu düşünülerek taksiye dönüşmesi kararı verildi. Bu taksiler daha önce dönüşen 4+1 taksiler gibi değil 8+1 büyük taksiler olarak çıktı. İnsanlar ilk önce bunun ne olduğunu anlayamadı. Tarifesi yüzde 30 fazlaydı ama giderleri yüzde 500 yüzde 600 fazla oldu. Daha sonradan öğrenildi. İlk başta güzel gözüken projeye esnaf mağdur olduğu için herkes imza attı daha sonra bu mağduriyetler yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Esnafın mağdur olduğu anlaşıldı. İstanbul'da 26 tane esnaf odası grubumuz var. Ekrem İmamoğlu ilk geldiğinde şunu söylemişti. 'Esnafın temsilcileriyle masalar kuracağız sorunlarını çözeceğiz.' Esnaf temsilcileri ile masalar kurup sorunlar çözülseydi, bu sorunlar çoktan çözülmüş olacaktı. Demek esnaf temsilcileriyle hala oturulmuş bir masa yok" ifadelerini kullandı.

(ŞK-RU-BA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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