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Taksici Cinayetinde Sanığın Akli Dengesi İçin Rapor İstenildi

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Kastamonu'da ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan taksi şoförü Akif Eymür'ün cinayet davasında, sanık M.B.'nin akli dengesi ile ilgili rapor bekleniyor. Duruşma, raporun ulaşmaması nedeniyle ertelendi.

Taksici cinayetinde sanığın akli dengesi ile ilgili rapor istenmiş

Kastamonu'da ormanlık alanda öldürülen taksici cinayetinde yargılama devam etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda aracından 500 metre uzaklıkta silahla vurulmuş halde ölü bulunan taksiciyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığıyla ilgili talep edilen raporun ulaşmaması sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 23 Nisan'da Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan taksi şoförü Akif Eymür, taksisi ile birlikte ormanlık alanda silahla vurulmuş vaziyette ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen ve cinayet şüphelisi olarak yakalanan M.B.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Cinayet zanlısı M.B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Sanık SEHBİS'teki sorun sebebiyle duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili istenen raporun kendilerine ulaşmaması sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.B.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Taksici Cinayetinde Sanığın Akli Dengesi İçin Rapor İstenildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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