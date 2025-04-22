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Taksi Yaya Geçidini Kullandı

Taksi Yaya Geçidini Kullandı
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Bursa'da bir taksi sürücüsü, yolu uzatmamak için yaya geçidini işgal etti. Olay, yaya geçidinde ilerleyen vatandaşları hiçe sayarak gerçekleştirildi ve anlar araç kamerasına yansıdı.

Yolu uzatmak istemeyen taksi, yaya geçidini kullandı

BURSA - Bursa'da bir taksi şoförü, yolu uzatmamak için yaya geçidini işgal etti. Taksi şoförünün kullandığı ilginç yöntem, araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 T 0832 plakalı taksi, yolu uzatmamak için yaya geçidini kullandı. Yaya geçidinde ilerleyen vatandaşları hiçe sayan şoför, ışık ihlali de yaparak yoluna devam etti. İlginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - 3.Sayfa
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