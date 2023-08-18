Taksi Şoförüyle Tartışan Fas Uyruklu Hayatını Kaybetti

BEYOĞLU'nda taksi şoförüyle tartışan Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.

Olay, 14 Ağustos Pazartesi saat 10.40 sıralarında, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fas uyruklu Jamal Doumane, hareket halindeki 34 TAV 28 plakalı taksiye yumruk attı. Bunun üzerine aracından inen taksi şoförü Doğan G., Jamal Doumane'nin boğazını sıkarak tekme atmaya çalıştı. Daha sonra Doumane, elindeki poşeti kendi arabasına bırakıp Doğan G.?nin üzerine doğru gitti. Doğan G., Doumane'yi eliyle iterek düşürdü. Tartışmayı gören vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen Doumane, taksi şoförü Doğan G.?nin peşinden gitti. Daha sonra Doğan G, Doumane'ye yumruk ve tekme atıp yere düşürdü. Taksici olay yerinden ayrıldı.

Yerde baygın halde yatan Doumane'nin yanına gelen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Doumane'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Fas uyruklu Jamal Doumane'nin hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Taksi şoförü Doğan G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Doğan G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi.