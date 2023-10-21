Taksi Şoförüne Saldıran Cip Sürücüsü Yakalandı

Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken şoförüyle tartıştığı taksinin önünü kesen cip sürücüsü, taksinin camlarını yumruklayarak şoföre küfür ve hakaret etti. O anları taksi şoförü cep telefonuyla kaydetti.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken şoförüyle tartıştığı taksinin önünü kesen cip sürücüsü, taksinin camlarını yumruklayarak şoföre küfür ve hakaret etti. O anları taksi şoförü cep telefonuyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu, Altayçeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 FFC 711 plakalı cip sürücüsü, trafikte taksi sürücüsüyle tartıştı. İki sürücü trafikte ilerlediği sırada cip sürücüsü taksinin önünü kesti. Trafiği tehlikeye atan sürücü araçtan inerek taksinin camlarını yumrukladı ve taksi şoförüne küfrederek tehditler savurdu. Maltepe'deki bir taksi durağının sahibi olduğunu iddia eden cip sürücüsü daha sonra aracına binerek uzaklaştı. O anları taksi şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.