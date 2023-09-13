Taksi Şoförü ve Kadın, Yaşlı Adamı Dolandırdı

AMASYA'da yalnız yaşayan M.B.?yi (70), evlilik vaadiyle 70 bin TL dolandırdıkları öne sürülen taksi şoförü İ.K. (46) ile T.G. (48) adlı kadın, gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

Yalnız yaşayan M.B., 28 Ağustos'ta kent merkezindeki evine gitmek için taksiye bindi. Taksi şoförü İ.K., M.B.?ye, evlenmesi için kendisini bir kadınla tanıştırabileceğini söyledi. M.B. de bunu kabul etti. Taksi şoförü M.B.?yi, T.G. isimli kadınla tanıştırdı. T.G., 4 Eylül günü birkaç kez görüştüğü M.B.?den, borçları olduğunu söyleyerek para istedi. M.B. de bankadan 70 bin lira kredi çekip, kadına verdi. T.G., parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Taksi şoförü ve kadına ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan M.B., polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü İ.K. ve T.G., dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemede zararı karşılayacaklarını beyan etmeleri üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.