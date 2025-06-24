Taksi, Arnavutköy'de Yola Geçen Adamı Yaraladı

Taksi, Arnavutköy'de Yola Geçen Adamı Yaraladı
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama taksi çarptı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Anavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mesna İmre isimli erkek şahıs yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahıs, hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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