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Takma Sakallı Kuyumcu Dolandırıcısı Kıskıvrak Yakalandı

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Kırıkkale'de kuyumcu dolandırıcılığı yapan O.D., takma sakal ve gözlükle kılık değiştirerek altınları çalıp yerine sahtelerini bıraktı. Polisin titiz takibi ile yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Takma sakallı kuyumcu dolandırıcısı kamerada: 'Sahte altın' oyunu cezaevinde son buldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de takma sakal ve gözlükle kılık değiştirerek kuyumcuları hedef alan bir dolandırıcı, gerçek altınları çalıp yerine sahtelerini bırakarak kayıplara karıştı. Şüpheli, polisin titiz takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde kuyumcuları hedef alan bir dolandırıcılık olayı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Takma sakal ve gözlükle kılık değiştiren O.D. isimli şahıs, kuyumcular A.K. ve E.Z.'nin altınlarını çalıp yerine sahte ürünler koyarak kayıplara karıştı. O.D.'nin çaldığı altınları sakalını çıkarıp farklı bir görüntüyle başka kuyumculara sattığı tespit edildi. A.K., 120 bin lira; E.Z. ise 150 bin lira değerindeki altınlarının sahte ürünlerle değiştirildiğini fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli O.D.'nin saklandığı yeri tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan O.D.'nin 6 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 13 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takma Sakallı Kuyumcu Dolandırıcısı Kıskıvrak Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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