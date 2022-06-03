Taklalar atan traktörden burnu bile kanamadan kurtuldu - Haberler

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Taklalar atan traktörden burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Taklalar atan traktörden burnu bile kanamadan kurtuldu

Şanlıurfa'da takla atan traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Şanlıurfa'da takla atan traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Serhat Y. idaresindeki römorklu traktör, Göbeklitepe yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Taklalar atan traktörün sürücüsü ani manevra ile traktörden atlayarak yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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