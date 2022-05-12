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Son dakika haberleri... Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Tekirdağ Çorlu'da virajda taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da virajda taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden İsmet Sepetçi yönetimindeki 68 KV 935 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla takla attı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sepetçi'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmet Sepetçi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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