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Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı Bursa'da sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı.

Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı. Sürücü, kaza sonrası alev alan otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak kaldırım üzerindeki reklam panosuna çarparak zor durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücü Furkan K.'nın yardımına koşarak alev alan otomobilden çıkararak son anda kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yol kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanırken temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

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