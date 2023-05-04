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Takla atıp ters dönen araçtan sağ çıktılar

Takla atıp ters dönen araçtan sağ çıktılar

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıp ters dönen araçtan sürücü yara almadan çıktı.

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atıp ters dönen araçtan sürücü yara almadan çıktı. Kazada otomobil de bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin, Düziçi ilçesi Bostanlar yolu galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çömez idaresinde ki 80 ABG 235 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılara Düziçi Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Tragger 3. Sayfa Haberler

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